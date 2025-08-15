「1枚だと不安」な40・50代へ！【しまむらのジャケット】が涼しげオシャレ！

薄着になる季節でも、なんとなくトップス1枚のコーデは不安になる……。そんなきちんと感を大事にしたい大人女性にイチオシのアイテムが、【しまむら】の夏ジャケット。通気性の良い素材を使った半袖のジャケットで、真夏でも涼しげに着こなせるデザインが魅力です。いつものコーデにさっと羽織るだけできれいめ感が出せるので、1着持っておくと重宝するかも。

ダブルボタンできちんと感をキープ

【しまむら】「CHO*ワッシャーハーフJK」\1,969（税込）

リネンライクな素材とやさしげなベージュカラーが、軽やかな印象の半袖ジャケット。ゆとりのあるダブルテーラードシルエットなので、きちんと感を演出しつつリラクシーに着られるのが魅力です。高めの位置につけられたボタンが重心を上げて見せてくれ、スタイルアップ効果も期待できます。左右の大きめなポケットが遊び心のあるアクセントに。

コクーンパンツを合わせてカジュアルミックスに

ダブルジャケットのボタンをきっちり留めると、シルエットがきれいに出てよりきちんとした印象で着こなせそう。ネックラインが深めのインナーを合わせて、首元に抜け感をプラス。ボトムスはコクーンシルエットがトレンド感のあるパンツを投入。かっちりした雰囲気がカジュアルダウンして、大人の余裕を感じさせるミックスコーデに仕上がります。

透け感のあるメッシュ素材で見た目も軽やかに

【しまむら】「メッシュジャケット」\1,969（税込）

スポーティーな印象のメッシュ素材も、ジャケットに落とし込めば、ほどよいきちんと感のあるデザインにシフト。ほのかな透け感も相まって、着こなしにこなれた雰囲気をプラスします。ゆとりのあるオーバーシルエットでも重たく見えず、夏らしい抜け感を演出。かっちりしすぎないので、カーディガン感覚で気軽に羽織れそうです。

シンプルコーデがぐっと洗練された雰囲気に

白のトップスにグレージュのパンツを合わせたシンプルコーデに、メッシュ素材のジャケットをさらりと羽織ったきれいめカジュアルコーデ。ジャケットはストレートラインのすっきりしたデザインなので、ボタンを開けてラフに羽織ってもサマになります。華奢なデザインの小物で女性らしさと華やかさをプラスして、上品な大人コーデにクラスアップ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S