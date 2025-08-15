7人組男性グループ・IMP. 鈴木大河さんが石川県内各地を体当たりで取材するシリーズ。今回は、地元で「市立工（しりこう）」の愛称で親しまれる「金沢市立工業高校」を訪問。創立97年を迎える歴史ある高校で、全国屈指の強豪「生花部」の魅力に迫りました。

金沢市立工業高校は、機械科、電気科、電子情報科、建築科、土木科の5つの学科を持つ工業高校です。

まず、電子情報科を訪れた大河さん。教室では「救急車が走り去るとなぜ音が変わるのか」をテーマに、生徒たちが真剣に考えを巡らせていました。

大河さんが「この学校の誇れるところ」を質問すると、生徒からは「運動部だと水球部やバドミントン部、文化部なら生花部です！」「生花部がめちゃめちゃ強い」と力強く答える声が。

全国大会で上位入賞！生徒たちが絶賛する"生花部"

学校創立当時からある伝統の生花部では、型にとらわれない自由な表現を特徴とする「草月流」の生け方を学んでいます。

生花部部長 秋田幸龍さん（建築科3年）「感性もありますし、先生の教えもちゃんと聞いて生けています」

IMP. 鈴木大河さん「生花が好きって、かっこいいですね」

草月流では、軸を決める「真（主役）」「副（脇役）」「控（花）」という立体的な表現方法に沿って、剣山が二等辺三角形になるように生けるのが基本です。

実は大河さん自身も幼少期に祖母と母親から生け花を教わった経験があるといい、「このお花に囲まれる感じが懐かしい」と部活動の雰囲気に浸っていました。

生花部が特に力を入れているのが「花いけバトル」。即興で花を生ける技術と出来映えを競う競技です。金沢市立工業高校は全国大会でも上位の成績を収める強豪校。授業で学んだ立体構造や物づくりの正確さを活かして、空間を美しく見せる生け方を得意としています。

生花部の生徒「葉物を使って、空間をより大きく使ってます。」

IMP. 鈴木大河さん「規模が大きくなっても、基礎は変わっていないってことですよね。」

生徒に生け花の魅力を尋ねると、「大きさだったり、色彩だったり、スピード感もみんな違うんですけど、みんな良い。」「自分を表現できる唯一のもの」と熱く語ります。この言葉に大河さんは、「僕も日々アーティスト活動をしていて、そういう部分ってなんか共通するところがありますね」と共感していました。

生徒たちとの熱い「花いけバトル」

そして今回の取材の目玉、大河さんと市立工生花部による「花いけバトル」。制限時間は5分間、チームで1つの作品を作るというルールです。

「有名人だろうと関係ない。全国の力を出して勝ちます」と意気込む生花部の部員たち。対する大河さんも「アーティストとして活動しているので、感性では負けないように頑張りたい」と闘志を燃やします。

バトルの開始とともに、両チームは花材の選定から猛ダッシュ。市立工生花部チームが竹を巧みに使って空間を構成していく中、大河さんチームも負けじと大きな花材を使い、ダイナミックな作品を作り上げます。両チームとも5分という短い時間の中で個性的な作品を作り上げました。

IMP. 鈴木大河さん「暑くなってきました、生花はスポーツですね」

審査は約50人の投票で行われ、結果は大河さんチームが32票、市立工生花部チームが17票で、大河さんチームの勝利となりました。

負けた金沢市立工業高校の部員は「センスで負けたのかなと思います。本当に悔しいですね」と率直な思いを語りました。

一方で草月流の田村芳春先生は「まっすぐの竹が非常にのびのびとしていて、真ん中に空間が空いていて、ヤツデの青々しさや瑞々しさが出ていた」と市立工生花部チームの作品を称えました。

IMP. 鈴木大河さん「工業高校ならではの即興でのインスピレーション、発想力が本当にすごかった。とても楽しかった」

金沢市立工業高校の生花部の伝統に裏打ちされた確かな技術、工業高校だからこそ生まれる独創的な発想は、アーティスト鈴木大河さんの心にも響くものでした