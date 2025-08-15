¡ÈÄÁ¥×¥ì¡¼¡ÉÂ³½Ð¡©¡ªÀ¤³¦½é¡Ö¿Í·Á¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¡×¤ËÆüËÜ´Þ¤à16¥«¹ñ»²²Ã¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É25¼ïÌÜ¡¡¤ª¿¬Ã¡¤¤¤Æ¡ÈÄ©È¯¡É¤â¡¡Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç15Æü¤«¤é¡Ö¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à16¥«¹ñ¤«¤éÌó280¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£500ÂÎ¤Û¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬25¤Î¼ïÌÜ¤ÇÁè¤¦¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ª¿¬Ã¡¤¤¤ÆÄ©È¯¤â
15Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î±¿Æ°²ñ¡£¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤À¡£
Ç®Àï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëËÌµþ»ÔÆâ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÌë¡¢³Æ¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³«²ñ¼°¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¹õ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È2ÂÎ¤¬¥ê¥ó¥°¤Ø¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿¬¤òÃ¡¤¤¤ÆÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è»î¹ç³«»Ï¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹õ¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤¬¥¥Ã¥¯¤ò½Ð¤¹¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¶õ¿¶¤ê¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤â¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤È¤«»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë¡£
¸ß¤¤¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÇ½é¤Î1Ê¬¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¹õ¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤¬Áê¼ê¤ÎÂ¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÅÝ¤ì¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯¥À¥¦¥ó¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Æ¤Ê¤¤¡£
¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö8¡¢9¡Ä¡×¤È¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸«»ö¥é¥¹¥È1ÉÃ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡È¿Í·¿¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤¹¤¬¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿µ»¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡È¶¯À©Âà¾ì¡É¤â
°ìÊý¡¢¶¥µ»¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á·Ú¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆ°¤²ó¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÅ¾ÅÝ¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤¬¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶¯À©Âà¾ì¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¶¥µ»¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1500¥á¡¼¥È¥ëÁö¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÁö¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤é¾×ÆÍ¡£
¿Í´Ö¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÅ¾¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤¿¡£
À¤³¦¤Ë¸þ¤±µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤«
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸ÅÂå°äÀ×¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ê¼ÇÏÐÜ·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¸«¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²æ¤¬¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾Íè¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à16¥«¹ñ¤«¤éÌó280¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£500ÂÎ¤Û¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬25¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢17Æü¤Þ¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë