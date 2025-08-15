¡Ö추가 공연¡Ê¥Á¥å¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡ª
K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö추가 공연¡Ê¥Á¥å¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö추가 공연¡Ê¥Á¥å¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö추가 공연¡Ê¥Á¥å¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÄÉ²Ã¸ø±é¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö추가 공연¡Ê¥Á¥å¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÄÉ²Ã¸ø±é¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤ÎÍ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¿ä¤·³è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
