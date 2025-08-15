日本テレビ系列では戦後80年を迎える2025年、プロジェクトを立ち上げ「いまを、戦前にさせない」というメッセージを発信しています。



今回は戦地から届いた手紙を映像で残すという高知県内ではじまった新たな取り組みと手紙の持ち主の思いに迫ります。



「1日に2、300発の砲声はめずらしくない。しかし特別に心配はないからのう」



戦後80年の2025年、戦争体験を映像で残すという新たな取り組みが高知県内で行われました。これは県遺族会が戦地から届いた手紙や遺族がつづった文章を保存しようと進めたもので、朗読は6月に土佐女子高校放送部の部員が務めました。





満州で中隊長だった夫が戦死した妻が戦後、夫の部下から伝言を受けた日の記録です。「中隊長は陣地に居る時も兵は塹壕に入れて自分は入口で守って居られる方だから、突撃となると立派な戦死をされたと思います。伝令に出なかったら私も戦死をしています。これでやっと任務を果たしました。」と言って新潟に帰られました。でも公報があるまではもしやと待ちました。零歳だった娘も五歳になりました。とうとう戦死の公報があり一筋の望みの糸も切れてしまいました」妻の思いを朗読した高校生は「その時の心情や、どういう気持ちでこの文章を書いたのか何度も読み返した大切な人のために死ぬのではなく、大切な人のために生きる世界であってほしい私たちが伝えていきたい」1945年5月15日に、フィリピンルソン島で戦死した武内朝幸さん(32)は、妻・貞子さんと娘・眞知子さんに手紙を送っていました。「眞知子はお陰で随分元気に大きく太ったであろう。もうどれ程智慧が付いたのであろうかね？もう足を投げ出して坐れる様になったであろうかね？よくぢいちゃん、ばあちゃん、かあちゃんの言ふ事を聞ゐて待ってゐて頂戴よ。」朗読に聞き入っていた女性は県遺族会青年部の中岡美佳さんです。美佳さんは朝幸さんの孫にあたります。高知遺族会青年部・中岡美佳さん「祖父の手紙になるので、目を通したことはあるが、こうして人の声で、また若い学生さんたちに読んでいただいて、すごく胸に迫るものがあった。こういう人がいたということを知ってもらう機会になって本当によかったと思っている」7月。美佳さん、そして美佳さんの母で手紙の送り先”眞知子”さんが暮らす家を訪ねました。武内朝幸さんの娘・眞知子さん「こんにちは。いっぱいのところに恥ずかしい」中岡眞知子さんは現在83歳。朝幸さんからの手紙を見せてもらいました。約100通がきれいな状態で保存されています。朝幸さんが出征したのは眞知子さんがまだ生後120日の頃でした。出征から約3年後の1945年5月、多くの日本兵が命を落とした激戦地、フィリピンのルソン島で、朝幸さんは32歳の若さでこの世を去りました。第一子となる眞知子さんの誕生を喜び、首の座らないうちからおくるみを巻いて一緒にラジオ体操に出かけていたという朝幸さん。しかし、幼かった眞知子さんに父の記憶はありません。眞知子さん「想像はしていた。人からもすごく良い方だったということは聞いていたので、そのまま満足して。だけど小学校1年生になったころにみんなお父さんがおるのに、どうしてあたしはいないんやろうって、戦争に行って死んだっていうけど、せめて、このなくなった父の声が自分の耳に残っちゅうとか、目をつむったら顔が浮かんでくるとか。それまで生きていてくれてたらよかったのにね。なんにもしらんっていうのは」そんなとき、偶然見つけたのが、朝幸さんからの手紙でした。眞知子さん「お部屋の掃除をしているときに、ふいと開けた引き出しにその手紙が入っていたから、これあたしのお父さんの手紙みたいなと思って。そこに記されていたのは眞知子さんへの溢れる思いでした。手紙「ほんとは一度抱こして見たい。そして父ちゃんの子守り唄で、ねんねをさして見たいですよ。そのうち、父ちゃんは眞知子の大好きな父ちゃんは、土産をウントウント持って帰るよ」眞知子さん「衝撃というかこれだけ思っていてくださったことが最高だった」出征の直前、朝幸さんは眞知子さんに遺書をのこしていました。朝幸さんの遺書「真知子よ、お父さんは只今よりお国の為戦争に行きます。この時お前は、生後百二十日の赤ん坊であった。こうしたら他人はどうなる、こうしたら他人はどんなに困ると言ふ事を良く考えなさい。明朗な人間となれインケンな人間となるな」眞知子さん「守って生きるのみと思った。守って生きちゃったら、お父さんも喜んでくれると思って。これを残してくれたことが私の生きる支えになっている」これまで、何度も繰り返し読んできたという朝幸さんからの手紙。眞知子さんに朗読の動画を見てもらいました。高校生の朗読の映像「内地ももうソロソロお前の嫌いな雷の鳴る季節がやって来ますね。當地は現在でもスコールさえあればゴロゴロだ。おばあちゃんとお前はとても大嫌いだね。しかし、眞知子は決して決して恐れない、嫌はない。元気な活発な子だろうと思ふがどうだね。俺に似てるかね」眞知子さん「高校生が読んでくれたいうたね。よかったよね。感動です。(戦争は)いかん。幸せな生活をバラバラにしてしまう戦争は。そうならざるをえなかったんでしょうけどね、その時代の背景からいえば。だけど、家族を亡くしたものは 父の顔も声も知りませんもんね、あんまり幼な過ぎて」高知遺族会青年部・中岡美佳さん「100年、150年、200年とか当たり前に、これが最後の戦争であればと思う」戦争で亡くなった人、残された家族。戦争の犠牲者は、子どもの成長というささやかな幸せを望みながら生きていた人たちだったことを、手紙は教えてくれます。眞知子さんとの再会を夢見た朝幸さん。生きていれば、どんな未来が待っていたのか。その問いに答えが出ることはありません。同じ過ちを二度と繰り返さないように、記憶をつないでいく必要があります。