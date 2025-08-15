「1イニング目から苦戦」「3イニングを投げる予定だったが…」地元記者らが佐々木朗希の“球速低下”を指摘 97日ぶり実戦で2回0/3を6安打3失点

佐々木の球速はここから上がってくるだろうか(C)Getty Images

やや不安を残す復帰への第一歩だ。

現地時間8月14日、右肩痛で60日間の負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希は、傘下3Aオクラホマシティの本拠地アルバカーキ戦でリハビリ登板を行った。2回0/3で計41球を投げ、6安打3失点、1四球。実戦マウンドに上がるのは、5月9日（同10日）の敵地ダイヤモンドバックス戦以来、実に97日ぶりだった。

この日、初回から先頭打者に四球、二盗を許し、先制の右前適時打を浴びるなど、不安定な立ち上がりとなった佐々木。さらに二死二塁からも右前適時打を食らい、いきなり2失点を喫すると、続く2回は、再び二死二塁のピンチを迎えたが、なんとか無失点で切り抜ける。ただ、続く3回に先頭から連打を浴びたところで降板。奪三振はゼロだ。

降板後、地元紙『Orange County Register』のビル・プランケット記者は、自身のXを更新し、「リハビリ登板が早くも終了した。3イニングを投げる予定だったが、連打を浴び、3回表に降板」と記述。「シミュレーションゲームで97マイル（約156.1キロ）を叩き出していた速球は、93〜94マイル（約149.7〜151.3キロ）に落ち込んでいる」と“球速低下”を指摘した。