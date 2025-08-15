¡Ö´é¤¬Å·ºÍ¡×RIIZE¡¦¥¢¥ó¥È¥ó¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÁ´³«¤Î¡ÈÈà»áÉ÷¡ÉSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¡ª¡ÚPHOTO¡Û
RIIZE¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¤¬Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¥È¥ó¡¢¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¥Á¥é¸«¤¨¤Î¥à¥¥à¥ÏÓ
¥¢¥ó¥È¥ó¤Ï8·î14Æü¡¢RIIZE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öunder city lights¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤«¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÈà»á¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸òºÝ1¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö´é¤¬Å·ºÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëRIIZE¤Ï¸½ºß¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIIZING LOUD¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢8·î16Æü¤Ë¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¦IDEA LIVE Arena¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡þ¥¢¥ó¥È¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯3·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«Ì¾¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥ê¡¼¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¤Ï²Î¼ê¥¤¡¦¥æ¥ó¥µ¥ó¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¥·¥à¡¦¥Ø¥¸¥ó¡£¸µ¥¸¥å¥Ë¥¢¿å±ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê»þÂå¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£RIIZE¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÈÄ¹¤Ï187cm¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡Öº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬ºÇ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£