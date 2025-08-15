¹â¿Ü±¡Ä¹¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ø¤ÎÃæ½ý¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡ª¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¨¤Ç¤¹¡×¼«¿È¤âÊì»Ò²ÈÄí°é¤Á
¡¡¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤òÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¨¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ò°å¼Ô¤Ë°é¤Æ¤¿¡£ÁÄÊì¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÊì¤ò°å¼Ô¤Ë°é¤Æ¤¿¡£¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÊì»Ò¤½¤í¤Ã¤Æµß±çÍ×ÀÁ¤ËÍè¤Æ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½õ¤±¤ë¡£¤Þ¤«¤»¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ê¤¦¡×¤È¤·¡¢¾®»ù°åÎÅ¤ò»ÖË¾¤¹¤ë°å³ØÉô2Ç¯À¸¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤ËÌÌ²ñ¤·¡¢À®ÀÓ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó´ð¶â¡×¤Ç¤Î»Ù±ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¯¤¹Î©ÇÉ¤Ê°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¤è¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤Ê¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÊì¤âÁÄÊì¤â¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦À¾¸¶Íý·Ã»Ò»á¡Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¦¡¦¡¦,ËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤òÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ¨¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£