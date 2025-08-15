¼«Ì±¡¦ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤¬Èë½ñ¤ÎÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¼Õºá¡¡¼«Ì±Î¢¶â»ö·ï
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤Ï£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î»öÌ³½ê£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£àÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿ºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ³¶â£³£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤ÆÀ¿¼Â¤«¤Ä¾ÜºÙ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï£²£´Ç¯£±·î¡¢¼«¿È¤¬´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔµºÜ³Û¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç¹ç·×£²£·£²£¸Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¡£ÆÃÁÜÉô¤ÏÉÔµºÜ³Û£³£°£°£°Ëü±ß¤òÎ©·ï¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æµ¯ÁÊÍ±Í½¤È¤·¤¿¤¬¡£ÅìµþÂè£µ¸¡»¡¿³ºº²ñ¤¬µ¯ÁÊÁêÅö¤òµÄ·è¡££²£°£±£¸¡Á£²£°£±£¹Ç¯Ê¬¤Ï»þ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÁÜººÂÐ¾Ý¤Ï£³Ç¯Ê¬¤Î£±£¹£µ£²Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡ÖÅö³ºÀ¯ºöÈë½ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÀ¯ºöÈë½ñ¤ò¼¿¦¤¹¤ë»Ý¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼õÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
