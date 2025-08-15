TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¡Ê14Æü¡Ë¡¢³«Ëë¤·¤¿¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡£¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤äÎ¦¾å¶¥µ»¤Ê¤É26¤Î¼ïÌÜ¤Çµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Âç²ñ¤Ë¤Ï¿·¶½´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤¬³«È¯¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤½500ÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´ÑµÒ
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½¸ÃÄ¤ÇÅ¾¤Ö¤Î¤Ï¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¤­¤Î¤¦¡Ê14Æü¡Ë¤Î³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤«¤é¶¥µ»¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Âç²ñ¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê17Æü¡Ë¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ¤òµó¤²¤Æ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£