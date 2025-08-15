°äÂÎÈ¯¸«¡¡¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿20ÂåÃËÀ¤«¡¡·ì¤¬¤Ä¤ÇË¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤â¡¡È¯¸«¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¿Æ»Ò¥¯¥Þ3Æ¬¶î½ü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù
ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¥¯¥Þ3Æ¬¤â¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íå±±³Ù¤Î¸½¾ì¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÃ´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤¤¤ÞÆ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¤ËÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸á¸å3»þÁ°¡¢Æ»·Ù¤Î¥Ø¥ê¤¬Ã´²Í¤òÄß¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤¦¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÐÎ¤Ä®Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¤ËÃÎ¾²¤¬À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÅÐ»³¼Ô¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍå±±³Ù¤Ï¡¢¼ÐÎ¤Ä®¤ÈÍå±±Ä®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£É¸¹â1661¥á¡¼¥È¥ë¡£Íè·î¤Ë¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¸·¤·¤¤¼«Á³¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Íå±±³Ù¤Î¼ÐÎ¤Ä®Â¦¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤ÎÃËÀ¤È2¿Í¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÅÐ»³Æ»ÏÆ¤ÎÌÐ¤ß¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤é·Ù»¡¸¤¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤â»È¤Ã¤ÆÁÜº÷¤òºÆ³«¡£¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»³Ãæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤äºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡¢ÏÓ»þ·×¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º°¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÇË¤ì¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å1»þ¤´¤í¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢Å±¼ý¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÇË¤ì¤¿¥º¥Ü¥ó¤ä·¤¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¿Æ»Ò¤Î¥¯¥Þ3Æ¬¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶á¤¯¤«¤éÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÂ»½ý¤Î·ã¤·¤¤°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤âÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£