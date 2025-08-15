¿ÆÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤â¡¡±§Éô»Ô¤ÇÊôÇ¼¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨
±§Éô»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¡¢¤½¤ÎÊôÇ¼¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Éô»ÔÌò½ê¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë»ÔÌ±¸òÎ®Åï¡£Àï»þÃæ¤Ë¡¢±§Éô»Ô¤äµì¸ü¶¹·´¤«¤éÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿½ÐÀ¬Ê¼»Î¤Î¼Ì¿¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Íè¾ì¼Ô¡Ë
¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÎ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ê»°Æ£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¨¤Ã¤¹¤´ー¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¤Î·»Äï¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
²¬Ìî±§°ì¤µ¤ó¡£½ªÀï¸å¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢¤ê¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°Æ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤¿¤Î¤â¡ÊÀïÁè¤Ç¡ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
½ªÀï»þ¡¢¤ª¤è¤½1800Ëç¤¢¤Ã¤¿±§ÉôÃÏ°è¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤À200Ëç¤Û¤É¤·¤«ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤â1600Ëç°Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¤¬²ÈÂ²¤äËÜ¿Í¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤ëÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ºä¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢±§ÉôÃÏ°è¤ÎÃÏÌ¾¤¬¡¢ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Ç·ã¤·¤¯ÊÑÁ«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊÖ´Ô¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤°ì°ø¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊôÇ¼¼Ì¿¿¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤¢¤¹¤â¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¡¢±§Éô»ÔÌò½ê¡¦»ÔÌ±¸òÎ®Åï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£