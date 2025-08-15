ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÀïË´¼Ô°ÖÎîº×¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡×¡¡Éã¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý»²
¡¡80²óÌÜ¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Î15Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤ÏÀïÁè¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾ë»³¸ø±à¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀïË´¼Ô°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤ä»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤ÉÌó120¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤òÂåÉ½¤·¤Æ»³²¼¾®³Ø¹»6Ç¯¤Î¼ÆÅÄºù¤µ¤ó¤¬°ÖÎî¤Î¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
(»³²¼¾®³Ø¹»6Ç¯¼ÆÅÄºù¤µ¤ó)
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£»ä¤¿¤Á¤Îµ§¤ê¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤È¤Ê¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ËÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡×
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤Î1945Ç¯3·î¤«¤é8·î¤Î´Ö¤Ë8²ó¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¡¢3329¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Éã¿Æ¤¬Àï»à¤·¤¿¾®ÌîÅÄ´îÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê85¡Ë)
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½é¤á¤ÆÀï¸å80Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡×
¡¡»²Îó¼Ô¤Ï°ÖÎîÈê¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£