µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢È¬Âå»Ô¤ä¹Ãº´Ä®¤Ê¤É¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿½¸Íî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëµß½Ð¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂâ°÷¡Ë
¡Ö¥Ø¥ê¤¬Íè¤¿¤éÂâ°÷¤¬1Ì¾¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂâ°÷1Ì¾¤È°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
13Æü¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç45À¤ÂÓ66¿Í¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Âå»ÔÅìÄ®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥ê¤¬¸½¾ì¤ØÅþÃå¡£¥ï¥¤¥äー¤ò¿µ½Å¤ËÄß¤ê²¼¤²¡¢½÷À¤òµß½õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¾¤Î¸©¤«¤é¤Î±þ±ç¤â¤¢¤ê¡¢È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï15Æü¸á¸å2»þ¤Ë½¸Íî¤Î¸ÉÎ©¤¬²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£