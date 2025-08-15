80Ç¯ÌÜ¤Îµ§¤êÊû¤²¤ë¡¡ÀÐÀî¸î¹ñ¿À¼Ò¤ÇÊ¿ÏÂµ§´êº×¡¡¡ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¸ì¤ê¤Ù¡ÉÀïÁèÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ø
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£¶âÂô»Ô¤ÎÀÐÀî¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂµ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊêÃ¤ÀïÁè°Ê¹ß¤ÎÀïË×¼Ô4Ëü4929Ãì¤Î¸æÎî¤¬ã«¤é¤ì¤¿ÀÐÀî¸î¹ñ¿À¼Ò¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀïË×¼ÔÄÉÅéÊ¿ÏÂµ§´êº×¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤é300¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÐËå¤Ç»²Îó¡§
¡Ö¤ª¤¸¤ÈÉã¿Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¡£¤³¤³¤·¤«Ìµ¤¤¤«¤é·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ï¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë¿Æ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤ò¡¢¤«¤¹¤«¤Ë3ºÐ¤È¤«¤À¤±¤É³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤¢¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤¤¤«¤ó¡×
3À¤Âå¤Ç»²Îó¡§
¡Ö¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÌ¼¤äÂ¹¤¬°ì½ï¤Ë¤Í¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀïÁè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢²¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£
Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÌ¤Íè¤Ø¸ì¤ê·Ñ¤°ÀÕÌ³¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£