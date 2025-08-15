日本時間の16日、アメリカのアラスカで米露首脳会談が行われます。米露トップの対面での会談は4年ぶり、ウクライナ侵攻後は初めてとなります。停戦に向けて進展があるのかが焦点です。

会談が行われるアメリカ・アラスカとロシア・モスクワから中継で伝えてもらいます。まずは、アメリカの動きについて、山崎大輔ワシントン支局長から伝えてもらいます。

◇ ◇ ◇

アメリカ政府が設けたメディアセンターにいます。こちらは午前0時過ぎなので、会場には記者が、ほとんどいない状態です。

今回の会談で、トランプ大統領としてはプーチン大統領との直接会談で停戦に向けた突破口を開くのが狙いです。

トランプ氏は今月8日までに停戦に応じなければ制裁を科すとロシアに圧力をかけてきましたが、プーチン氏との会談を優先し、制裁は現在も発動されていません。

会談も当初はウクライナのゼレンスキー大統領を入れた形で、領土の交換も含めた停戦交渉を一気に進めることを狙っていましたが、ロシア側からゼレンスキー氏との会談を拒否されたことで結局、プーチン氏との1対1の会談を受け入れた形です。

トランプ氏との直接対話に持ち込んだ時点で「プーチン氏の勝利」との指摘も出ています。

――今回の会談で、停戦に向けた何らかの進展は、あるのでしょうか。

トランプ氏は今回の会談をゼレンスキー氏を交えた次の会合を開くための「土台作り」と位置づけていてますが、「会談が成功しない確率は25％」と述べるなど、会談が不調に終わった場合の予防線を張っています。

関税交渉では安全保障をアメリカに頼る日本やEU、韓国などには、自らの要求をのませ、成果を誇るトランプ氏ですが、アメリカに対して、そうした借りがないロシアに対しては、相手を威圧するトランプ氏得意の交渉術は通用していません。

今回の会談で、プーチン氏をゼレンスキー氏を交えた次の会合に出席させることに同意させるのは難しいとみられています。

会談を前に、ウクライナやヨーロッパは、頭越しにトランプ氏がプーチン氏と停戦交渉で合意しないよう繰り返しクギを刺していますが、会談は両首脳が1対1で行うため、ノーベル平和賞を狙い、功を焦るトランプ氏が、老練なプーチン氏に丸め込まれるのではとの懸念も出ています。

――続いては、平山晃一モスクワ支局長に聞きます。プーチン大統領の思惑は、どんなところにあるのでしょうか。

プーチン大統領としては、トランプ氏と1対1で直接、話ができるだけで、大きな外交的成果となりそうです。トランプ氏を、いわば丸め込み、ロシアに有利な状況を作り出す狙いがあります。

プーチン大統領は15日、ロシア極東の都市マガダンを訪問していて、この後、アメリカのアラスカ州へ向かう予定です。

ウクライナ侵攻をめぐり、ロシア軍は東部ドネツク州で攻勢を強めていて、プーチン大統領も強気の姿勢で交渉に臨む構えです。

ロシアとしては、譲歩してまで停戦する考えはなく、追加制裁をちらつかせるトランプ氏の停戦圧力をいかにして回避するか、戦略を練っているとみられます。

――プーチン大統領は、停戦を求めるトランプ氏の考えを、どのように変えようとしているのでしょうか。

プーチン大統領としてはウクライナ以外の分野、例えば両国の経済協力や核軍縮といった分野で、トランプ氏に花を持たせるような合意を模索している可能性があります。

ロシア側の高官は、首脳会談では両国間の貿易や経済協力についても話し合うと意欲を見せています。

アラスカが開催地となったことで、北極圏の経済協力が議論されるとの見方もあります。

また、プーチン大統領は14日、閣僚らとの会合で、アメリカとの核軍縮をめぐる合意に前向きな姿勢を示しました。

プーチン大統領としては、幅広い分野で議論を重ねることで、アメリカとの関係改善を図りたい構えです。