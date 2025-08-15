◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(15日、東京ドーム)

巨人・リチャード選手が懸命に打球を追いかけるも、球場がヒヤリとする場面が生まれました。

この場面が生まれたのは2回表。先発・山粼伊織投手は先頭からの2四死球でピンチを招きます。その後、後続をゴロと三振に打ち取るも、迎えた2アウト1、3塁の場面。打席に迎えた対する先発・伊藤将司投手は初球のストレートをとらえると、打球はレフト方向へ高く飛び上がります。

これにサードのリチャード選手は一直線。打球を目で追いながら駆け込むと、そのままエキサイトシートへ飛び込みました。

慌ててキャベッジ選手や泉口友汰選手らが駆け寄り様子をうかがうも、ひょっこり顔をあげたリチャード選手は照れ笑い。何事もなかったようで周囲の観客もホッとした表情を見せました。

その後、山粼投手は伊藤投手をファーストゴロに打ち取り、無失点でピンチを脱しています。

このプレーにSNSでも「リチャード大丈夫！？」「気合い入ってていいぞ」「ケガしないでね」といった声があがりました。