◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月15日 東京D）

巨人のリチャード内野手（26）が15日の阪神戦（東京D）で巨人ベンチをヒヤリとさせる場面があった。

「7番・三塁」に入って18試合連続で先発出場。2回表の守備だった。

先発右腕・山崎が死球、四球と乱れて無死一、二塁のピンチ。その後、2死一、三塁となった場面で相手先発左腕の9番・伊藤将が第1打席に入った。

その初球。伊藤将が三塁ファウルゾーンに打ち上げた飛球を見ながらリチャードが追う。

そして、打球を見上げたまま、三塁側エキサイトシートまで到達し、低いフェンスに脚がぶつかった。

次の瞬間、リチャードは両脚が天に向かう形となり、頭から勢いよく落下。心配した複数のチームメートも慌てて駆け付ける事態となったが、リチャードは苦笑いを浮かべて周囲に申し訳なさそうな顔でプレー続行となると、スタンドからも拍手が起こった。

なお、山崎はその後、3球目で伊藤将を一ゴロに仕留めて攻守交代となっている。

11日の中日戦（東京D）では1回裏の巨人攻撃で佐々木がファウルゾーンに打ち上げた飛球を追った中日の三塁手・チェイビスが三塁側エキサイトシートにダイビング。観客が下敷きとなり、一時試合が中断する場面もあったが、この日はすぐに試合再開となった。