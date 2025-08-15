【「学園アイドルマスター」篠澤 広 キャストドール】 8月16日19時より4次受注開始 2027年6月頃より順次発送予定 価格：148,500円（送料別）

DOLKは、キャストドール「『学園アイドルマスター』篠澤 広 キャストドール」を通販サイト「DOLKSTATION」にて8月16日19時より4次受注を開始する。価格は148,500円。お届け時期は2027年6月頃より順次発送予定。なお、製造状況により前後する。

本商品はアイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」より篠澤 広をキャストドールで立体化したもの。レジン素材による滑らかで透明感のある質感に、緻密な造形と繊細なメイク、ドールボディは篠澤 広ならではの繊細なプロポーションを忠実に再現した完全オリジナル設計となっている。

大人びたシャープな輪郭と、あどけなさの残る表情を絶妙なバランスで両立させたヘッド造形。美しいグラデーションが施されたウィッグや、刺繍や加工が丁寧に施された衣装が縁取る線の細いシルエットとなっている。

(C)THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)DOLK