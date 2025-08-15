タレントのSHELLYが15日、自身のYouTubeチャンネル「SHELLYのお風呂場」を更新。移住先のオーストラリアに到着したことを報告した。

SHELLYは今年4月にインスタグラムを通じ、家族でオーストラリアに移住することを発表。「この夏から、私たち家族は海外での生活を始めることになりました。子供たちの視野を広げるためにもいつか海外で生活してみたい！と、前からパートナーと話していた中で、いろいろな環境が整い今おもいきって動くことにしました」と報告していた。

15日に更新した動画の冒頭でSHELLYは「みんなは（日本が）40度を超えてあっついなって感じでしょ？こっち寒いの！なぜなら冬だから。めっちゃ寒いの！」と報告。南半球のオーストラリアは季節が冬で、SHELLYは厚手のダウンジャケットを着用していた。

現在は「仮住まいに住んでいる」とし、「オーストラリアはちょっと日本とまた違う仕組みで、内見しないと部屋を貸してくれない。我々は賃貸したいので、とりあえずこっち来て、いろんなお家を内見中。それまではとりあえず仮住まいのバケーションレンタルみたいなところを借りるっていう感じ」と明かしていた。