大雨の影響で使えなくなっていた福岡県東峰村のプールが15日、再び利用できるようになりました。

■記者

「太陽がじりじり照りつける中、こちらの河川プールでは多くの子どもたちが水遊びを楽しんでいます。」

福岡県東峰村にある棚田親水公園のプールでは、大雨で土砂が流れ込み、一時使えなくなりました。その後、土砂の撤去などが進められ、再び利用できるようになりました。この暑さに朝から多くの家族連れが訪れて、にぎわっていました。





■子ども「氷いっぱいあるみたいな、そのくらい冷たすぎる。気持ちいい！夏だから。」「雨だったけれど、水もきれいで良かったです。いとこたちと楽しくできたらいいなと思います。」■訪れた人「きのう行こうとしてだめだったので、きょう来ました。きれいにして楽しませてくれて、ありがとうございますと伝えたいです。」

このプールは7月、6年ぶりに再開したばかりです。8年前の九州北部豪雨など、相次いだ豪雨災害でたびたび被災したうえ、新型コロナウイルスの影響で利用できない状態が続いていたといいます。



今回の大雨で、6種類のうち1種類のプールでは、利用できない状態が続いていますが、業者の協力も得ながら復旧に向けた作業が進み、早期の再開にこぎ着けることができました。



■宝珠山ふるさと村・大坪勝二さん

「6年ぶりにオープンしたばかりで、また大雨で被害に遭いましたが2日間、閉鎖してオープンできたのでよかったと思います。」



各地に記録的な大雨の爪痕が残る中で、復旧に向けた歩みが進められています。