ÂÔË¾¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤â¡ÄÂ³¤¯Êª²Á¹â¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¡ÈÀáÌóÀ¸³è¡É¡¡¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¤ä¡ÖÂ¹¤È¤ª¤Ç¤«¤±¡×¤Ê¤É¤ªËßµÙ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»È¤¤Æ»¤â

¤ªËßµÙ¤ß¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢15Æü¤Ï2¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³§¤µ¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹â¡£
³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤«¤¤¤Í¡Á¡£·ë¶É¤ªÊÆ¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÅÅµ¤Âå¤À¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡ÊÅÅµ¤ÎÁ¶â¡Ë¤¤¤¯¤é¤¯¤ë¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·ÐºÑ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀáÌó¤·¤ÆÃùÃß¤ÎÊý¤Ë²ó¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦»³Ìî¤µ¤ó¡£
»ÙµëÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
»³Ìî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡§
¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿æ¤·¤Æ¹âÆ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¢ÌîºÚ¤â²¿¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ç¤¤ëÀáÌó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ
Ä¹Ç¯¼«±Ä¶È¤À¤È¤¤¤¦»³Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢Ìó9Ëü±ß¡£
»³Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ»Å»ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÈÄÂÊ§¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀáÌó¤ò»³Ìî¤µ¤ó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Âð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀÄ²ÌÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¤¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥¹¤ä¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤áÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ïºî¤êÃÖ¤¤·¤¿ÎÁÍý¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ¯¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£
½÷À¡Ê70Âå¡Ë¡§
¤ªËßµÙ¤ß¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¶â¤¢¤ì¤·¤¿¡Ê»È¤Ã¤¿¡Ë¤«¤é¡¢8Ëü±ß¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿Â¹¤¿¤Á¤È¡£¡ÊQ.¤É¤³¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¡©¡ËµÜ¾ë¤ÎÊý¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¡È¤´Ë«Èþ¤òÇã¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£
½÷À¡Ê60Âå¡Ë
º£²ó²Æì¤Ë¹Ô¤¯¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¡£Æü»±¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄ¹¤¤¤Î¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Î¹¹Ô¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê
ÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¡§
Ì¼¤¬»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë¥«¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤é¥«¥ì¡¼¤ÎºàÎÁ¡£Åí¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç²ÌÊª¡Ê¤âÇã¤¦¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£
Êª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤¿2¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î³Ú¤·¤ß¡£
¼¡²ó¤ÎÇ¯¶â»ÙµëÆü¤Ï10·î15Æü¤Ç¤¹¡£