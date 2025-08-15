Insta360が第三者機関と立ち上げたドローンブランド「Antigravity」が、世界初という8K 360度カメラ搭載ドローン「A1」を発表した。2026年1月に全世界で発売予定で、最終的な価格やバンドル内容、発売国などは、発売が近づいたころに改めてアナウンスされる。

機体の上下にデュアルレンズカメラを搭載し、8Kで360度撮影が可能。進化したスティッチング技術により、最終的な映像からは機体が見えなくなるという。

レンズの構成は同社の360度カメラ「Xシリーズ」と同等の機能を備えているといい、ダイナミックなカメラワークや全天球パノラマの“リトルプラネット”映像の作成、シネマティックなFPV映像などを制作できる。

製品にはフライトに使用するゴーグルとグリップコントローラーが付属する。独自のフリーモーション技術と、反応速度の高いヘッドトラッキングにより、パイロットは直感的な手のジェスチャーで機体を操縦しながら、自由に視点を動かせる。

A1の本体重量は249gで、「ほとんどの国と地域で規制要件を満たす」という。コンパクトで収納や持ち運びもしやすいとのこと。

安全機能として、リターントゥホーム機能や、不正使用・無断改造を防止するペイロード検知機能なども備える。

Meet Antigravity A1 | The 8K 360 Drone