¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÌÀË£¶¡Ý£±º´²ìËÌ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡º´²ìËÌ¤Ï¶å½£ÂÐ·è¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢£±£¶¶¯Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹°ðÉÙ¤¬»Í²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤â¡¢¸Þ²ó°Ê¹ß¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸£±£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¤Ë£±ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï½÷»ÒÉô°÷¤Î²È±Ê¤½¤é¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£½éÀï¤Ï½÷»ÒÉô°÷¤Ç¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È°ì½ï¤Ëº½¤ò½¸¤á¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀÄ½Õ¡×¡¢¡ÖÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£