¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬£±£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¡Ê»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤âÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤¬Áªµó¤Î·ë²Ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢²ò·è¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢ÇÀ¿åÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥³¥áÀ¯ºö¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ËèÆü·èÃÇ¤È¼Â¹Ô¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£