◆第107回全国高校野球選手権・2回戦 西日本短大付2―1聖隷クリストファー（15日、甲子園）

西日本短大付の主砲が、2年連続3回戦進出を呼び込んだ。同点とされた直後の八回裏、先頭の斉藤が左前打で出塁。続く佐藤が左越えの決勝二塁打を放った。「ちょっと詰まったけど自分のパワーなら外野に持って行けると思った」。三塁を狙って刺されたのも勝利への強い思いから。「自分の足ならいけると思ったんですけど行けなかったです」と苦笑いだ。

相手左腕に要所を抑えられ、七回まで9安打を放ちながら打線がつながらず1得点。佐藤は3打席で無安打1三振と沈黙していた。「自分のいいところが何も出ていなくて。もう絶対自分が打たなきゃという気持ちでした」。大事な局面で目覚めの一打を放ち4番の役割を果たした。

斉藤は初戦から8打席無安打で9打席目に出た今大会初安打を決勝点につなげた。「2人がよく打ってくれた。軸の打者なので、チームが困ったときに何とかしてくれと言ってきた」と西村監督は3、4番に感謝する。

181センチ、95キロの巨漢でチーム一のパワーを誇る佐藤だが、寮の電子ピアノでビリー・ジョエルの「ピアノマン」などを弾く芸術家肌の一面もある。次は東洋大姫路を相手に昨夏を超える8強進出を目指す。「挑戦者なので食らいつく気持ちでやっていきたい」。主砲は自分のバットで勝利の音楽を奏でていく。（前田泰子）