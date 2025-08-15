¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û5Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌÀË¡¢2007Ç¯Á´¹ñVº´²ìËÌ¤È¤Î¶å½£ÂÐ·èÀ©¤¹
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦2²óÀï¡¡º´²ìËÌ1¡½6ÌÀË¡Ê15Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡5Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌÀË¤¬¡¢2007Ç¯¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´²ìËÌ¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀË¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢8ÈÖ¤ÎÄÔÅÄÂóÌ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡º´²ìËÌ¤Ï5²ó¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¤ÎµÜºê½ßÂ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£5²ó½ªÎ»¸å¡¢¹ß±«¤Î¤¿¤á1»þ´Ö2Ê¬¤ÎÃæÃÇ¡£ºÆ³«¸å¤Î6²ó¤Ë¤Ï¡¢ÌÀË¤¬1»àÆóÎÝ¤«¤éÁê¼ê¼ººö¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÌÀË¤Ï3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¤Î²ÃÇ¼ÍªÀ®¤¬º¸Á°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á6ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢½ªÈ×¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡6²óÅÓÃæ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î»ûËÜÍª¿¿¤¬¥ê¡¼¥É¼é¤êÀÚ¤ê¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£