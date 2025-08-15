参政党の神谷宗幣代表は15日、党所属国会議員らと東京・九段北の靖国神社を参拝した。神谷氏は参拝後、記者団の取材に応じた。

−戦没者への思い

「ご家族もいらっしゃる中、国の指示もあったわけだが国を守るため、みんなを守るために戦ってもらった。そして尊い命を失われた方々に感謝と追悼の気持ちを伝えたい」

「そういった方々の子孫が今、日本を支えているわけだから、二度と日本が戦争に巻き込まれないように、戦争の惨禍にあわないように、平和を守る政治をしたいという思いをお伝えしてきた」

−参政党としての集団参拝について

「今年は80年の節目であるということと、この参院選で大きな期待をみなさんにいただいたので、国会議員はみんなでそろって行こうという呼びかけをした。地方議員の方も一緒に来たいということで付いてきていただいた」

−人数

「88人。国会議員は18人」

−集団参拝は初めてか

「毎年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効した日には来ている。8月15日は初めてだ」

−参拝した立場

「国会議員全員で上がった」

−終戦記念日に参拝する意味

「4月28日は日本が独立をした日だが、まだ十分にそれが果たせていない。日本の主権をさらに回復させるために頑張りたい。8月15日はひとつの節目なので参拝させていただいた。毎年来るわけではない。4月28日は続けたい」

−首相が参拝しないことについて

「いろいろな外交上の問題を考えているのだろうが、個人的な希望としてはぜひ首相にも参拝していただきたい」

−天皇陛下の参拝について

「天皇陛下には天皇陛下のお考えがあると思われる。われわれにはわれわれの思想信条の自由があるので」

−千鳥ケ淵の戦没者墓苑に行くかどうか

「今から行く。もちろん」

−中国への加害責任問題

（周囲が遮り、発言なし）

（平峰麻由）