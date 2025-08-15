奇想天外な世界を描く、絵本作家シゲリカツヒコさんの企画展が開かれている高崎市の土屋文明記念文学館で１５日、シゲリさんが子どもたちに作品を朗読しました。

県立土屋文明記念館では、夏休みに合わせ企画展「シゲリカツヒコのえほんふでさきにおもいをこめて」が開かれています。横浜市在住のシゲリカツヒコさんは、奇想天外な世界をリアルな描写で描き出す絵本作家で、展示会では、綿密に書き込まれた原画など１００点以上が展示されています。

会場には、デビュー作「カミナリこぞうがふってきた」の原画のほか、この企画展で初公開となる、最新作「つめのくに」の原画などが並び、その鮮やかさや、綿密なタッチをじっくりと楽しむことができます。また、ラフ画も一緒に展示されている原画もあり、制作の過程を感じながら楽しむことができます。

１５日にはサプライズでシゲリさんが会場を訪れ、絵本の朗読を行いました。子どもたちは、作者自身の朗読に聞き入り不思議な世界観に引き込まれていました。

企画展「シゲリカツヒコのえほん」は、１０月６日まで開かれ、来月１４日にはシゲリさんによる朗読会も行われます。