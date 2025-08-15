¡ÒÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡¦ÆÈÇò90Ê¬¡Ó¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤½¤è¤½¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¿²è¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×Â´¶È¾Ú½ñ¥Á¥é¸«¤»ÁûÆ°¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢º£¤â»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯ÍýÍ³
6·î¾å½Ü¡¢°ËÅì»ÔµÄ¤é¤ËÆÏ¤¤¤¿²øÊ¸½ñ¤«¤éÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÄÉµÚ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤ä¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ò²èÁü¡Ó1992Ç¯3·î31Æü½üÀÒ¡ÄÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬»ý»²¤·¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¾ÚÌÀ½ñ¤È¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿»ÔµÄ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿ÄÌÃÎ½ñ
¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤¬19.2ÉÃ¤«10ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ç¿©¤¤°ã¤¤¡ÄÅöÆü¤Î°ãÏÂ´¶
――8·î13Æü¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊóÆ»¤¬Â¿¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤Ï6·î¾å½Ü¤ËÀÄÌÚ·ÉÇîÉûµÄÄ¹¤ÈÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö6·î4Æü¤ÎÄ«9»þ30Ê¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½¢Ç¤¤Î°§»¢¤Ç¤ªÆó¿Í¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¿§¡¹»¨ÃÌ¡¢ºÇ½é¤Î±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Ï»ä¤¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷»þÂå¤«¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç»ÔÄ¹¼¼¤Ë¡Ø¤É¤¦¤â¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤È¤Ã¤µ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¿²è¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç²»À¼¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
――¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤Î»þ´Ö¤¬19.2ÉÃ¤«10ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤È¡¢ÀÄÌÚ·ÉÇîÉûµÄÄ¹¡¢ÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤Î¼çÄ¥¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ø¹Êó¤¤¤È¤¦¡Ù¤Î7·î¹æ¤Ê¤É¤ËÍúÎò¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ØÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÈë½ñ²Ý¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÇµÄÄ¹¤¬¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²»À¼¤Ë¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
19.2ÉÃ¡¢Äó¼¨¤·¤¿¸å¤ËµÄÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡±þ±ç¤äÈãÈ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡Ö¤´¿´ÇÛ¤â¤ª¤«¤±¤·¤¿¤·¡¢¤´ÌÂÏÇ¤â¤ª¤«¤±¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¹Í¤¨¤â½ÅÍ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――7·îÅö½é¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼¿¦¤ò·è°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤Î·ÐÎò¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¿¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÌ±°Õ¤ò¤ª¼¨¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆºÆÁª¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾õ¶·¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¼¤á¤ë¤Ê¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£¤ÏÂ³Åê¤·¡¢¡Ø»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âËÜÍè°ËÅì»ÔÀ¯¤Î²þ³×¤Ï»ÔÌ±¤ÎÊý¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Á°¿Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔ°Â¤ä¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¡£
»ä¤â¤¤¤ÞÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¤Ë¤ÏÌá¤µ¤º¤¤¤Þ¸½¾õ¤ä¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â1¤Ä¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬²ò·èºÑ¤ß¤Ê¤Î¤«¤È
――ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬Â³Åê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼¿¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö²ñ¸«¤ÎÊý¤Ç¤â¤ªÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¬¥½ー¥éーÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¤â¤¦9Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬´°Á´Çò»æÅ±²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®³¤¤Î¡Ê¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀßÍÑ¤ÎÀ¹¤êÅÚ¤¬¸¶°ø¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ËÅÚÀÐÎ®¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ç®³¤¤È¤ÏÆ±¤¸¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ß¤á¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½ー¥éー·×²è¤ÏÇò»æÅ±²ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀß·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò·èºÑ¤ß¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¥á¥¬¥½ー¥éー¿ä¿ÊÇÉ¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ÊÇò»æÅ±²ó¤¬¡Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢µö²Ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï²ò·èºÑ¤ß¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤à¤·¤í¶Ã¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤¬²ò·èºÑ¤ß¤Ê¤Î¤«¤È¡£»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ìÃ¶»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀºÛÈ½¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤â¤´¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¤â¤¦Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÅ±Âà¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¿·¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤ÎÊý¤ÇÆþ»¥¤òÄä»ß¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ½»»¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇÆþ»¥Ää»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
――ÀèÆü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏSNS¤Ç¡Ø¤³¤ÎÄ®¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤µ¤¨¤ë¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë»ö¼Â¤«¤é¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤È¤ÎLINE¤ò¸ø³«¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤¬Áªµó¤Ç·Ç¤²¤¿¸øÌó¤¬Æó¤Ä¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¬¥½ー¥éー¤ò´°Á´¤ËÇò»æÅ±²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÌóÂ«¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀß·×²è¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÌóÂ«¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¿§¡¹µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«³§¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¸ø³«¤Ç¤¤ë¾ðÊó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌ¾Á°¤³¤½Éú¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉû»ÔÄ¹¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤È¤ÎLINE¤ò¸ø³«¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¢¨¢ô15¤Ç¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¼çÄ¥¤ò·ÇºÜÍ½Äê¡Ë
¡Ö»ÔÄ¹Áª¤ÎÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÇÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»ä¤Î¤Û¤¦¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¤´ÊÖ¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ÔÌ±¤Î¤«¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¼ª¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤¼¤ÒÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤ª¼¨¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤ª¼¨¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Â´¶È¾Ú½ñ¤¬µ¶Â¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡¡
――µÄ²ñ¤ÏÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é²¿¤«¸À¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î·ëÏÀ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
――ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼¿¦¤·ºÆÅÙ»ÔÄ¹Áª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½ÐÇÏ¤µ¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ù¤¤È»×¤¨¤Ð½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦Êý¤Ë¾ù¤ë¤Ù¤¤È»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤È·è¤á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤éÀ¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»¦³²Í½¹ð¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬²¿¤«·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀ¸³è¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë»Å»ö¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìò½ê¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ·ÙÈ÷¤È¤«¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――Â´¶È¾Ú½ñ¤¬µ¶Â¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤«¤ª¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²¾Äê¤ÎÏÃ¤Çµ¶Â¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·º»ö¹ðÈ¯¤äÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ÉÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌäÂê¤Ë¼«Ê¬¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£ÆüÂåÍý¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÊÝ¿È¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬»ä¤¬¤³¤³¤ÇÂà¾ì¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÄ®¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÀÐ¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――ºÇ¸å¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î°ËÅì»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¿·¿Þ½ñ´Û¤ÎÌäÂê¤â¥á¥¬¥½ー¥éー¤ÎÌäÂê¤â¡¢Àï¤¨¤ë¿Í´Ö¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¤¬ÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£
°ËÅì»Ô¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¤¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼«Á³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃÏ°è¤Îºâ»º¤È¤·¤Æ²¿¤òÅÒ¤·¤Æ¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÁÊ¤¨¤ò°ËÅì»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»ÔÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°Õ¸«¡¢¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ