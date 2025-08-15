【88円均一】『メダリスト』『ザ・ファブル』など講談社の人気マンガがお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社作品が88円でお得に楽しめるサマーセールが開催中！このセールでは、『メダリスト』『ザ・ファブル』など幅広いジャンルの中から大人気作品も多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
ザ・ファブル（１）
■メダリスト
セール特価：88円（88%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す！
■ザ・ファブル
セール特価：88円（90%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
“寓話”と呼ばれし、風変わりな“殺しの天才”が、この町の片隅にひっそりと棲んでいる──。殺しのプロとして“一般人”になりきれ！野蛮で、滑稽な、大阪DAYS。『ナニワトモアレ』＆『なにわ友あれ』の南勝久、銃撃最新作!!!
■宝石の国
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
今から遠い未来、宝石のカラダを持つ28人は、彼らを装飾品にしようと襲い掛かる月人に備えるべく、戦闘や医療などそれぞれの持ち場についていた。月人と戦うことを望みながら、何も役割を与えられていなかったフォスは、宝石たちを束ねる金剛先生から博物誌を編むように頼まれる。
■亜人
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
「亜人」と呼ばれるその生物は「死なない」。高校生・永井圭はある日、交通事故で死ぬが、その直後に生き返った。それは、彼が亜人であり、人間ではないことを意味する。圭をとりまく環境は一変した。彼は人間たちから逃げ惑うことになる。友人のカイは、怯える圭を助けるために駆けつけ、ふたりで人里を離れて山の中に逃げ込んだ。そんな彼に人間と敵対する亜人たちが接触してきた。――彼は何と戦い、誰と生きればいいんだろう？
■十字架のろくにん
セール特価：88円（89%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+40pt
人は、殺してもいい？
「別マガ」沸騰の新星・中武士竜が描く、背徳の復讐サスペンス！
“実験体Ａ”と名付けられ、同級生5人から嬲られる日々。小学6年生の漆間俊は、壮絶ないじめに苦しむ「地獄」の中にいた。だが、そこには兄想いの弟と、子を守る父母という「救い」があった。あの日、5人の化け物たちが、鬼畜の所業で家族を奪い去るまでは……。やがて、全てを失い、真の地獄を見た俊の中に暗い「願い」が宿った。戦時中、秘密部隊に所属した祖父の指導の下、生まれ変わる少年。そして4年が経った時、彼は因縁の敵の前に姿を現す……。この復讐は誰にも渡さない。
※本ページで紹介する情報は、2025年8月12日12時現在のものです。
