◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 佐賀北1―6明豊（2025年8月15日 甲子園）

佐賀北（佐賀）が明豊（大分）との九州勢対決に敗れ3回戦進出を逃した。0―0の5回に先発右腕・稲富理人投手（3年）が相手8番打者の辻田に3点適時二塁打を浴びるなど9回145球を投げ切り6失点（自責5）。11安打を放ちながらも得点は1点止まりで佐賀北の夏は終わった。

本村祥次監督（31）は、まず145球を一人で投げ抜いた稲富について「しっかりと最後まで粘り強く投げてくれました」とねぎらった。

同じ11安打を放ちながら、相手の6点に対して1点だけ。悔しい敗戦となったが「最後の打線のつながりの部分が明豊さんとの差だったと思います。これまでは低めの球の見極めを徹底して勝ち上がってきたけど、明豊さんの3投手は質が高く、うちのやりたい攻撃をさせてもらえなかった」と結果的に5点差での完敗を認めた。

「それでも選手はよくやってくれたと思います」。ここまでの道のりを振り返った本村監督は「（新チーム結成時は）甲子園1勝を目指せるチームではなかったけど、一人一人が何をすべきかを考えて、1勝できることができたのは選手たちの頑張りだと思います」と選手たちの成長に目を細めた。

2025年の夏の挑戦は終わった。「佐賀北は2年連続出場をしたことがないので、やりたい野球を磨いて、もう一度甲子園2勝目を狙えるように頑張りたいです」。2年連続甲子園出場と2勝目を誓い、若き指揮官は真っすぐ前を前を見据えた。