¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë15Æü¡¢³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ë¼óÁêÃÌÏÃ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1995Ç¯¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô¼óÁê¤ÎÀï¸å50Ç¯°Ê¹ß¡¢2005Ç¯¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¡¢15Ç¯¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤È¡¢10Ç¯¤´¤È¤Ë½ªÀï¤ÎÆü¤ä¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼óÁêÃÌÏÃ¤ÎÈ¯É½¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀè¤ÎÂçÀï¸¡¾Ú¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ÕµÄ·èÄê¤·¤Ê¤¤·Á¼°¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¸«²òÉ½ÌÀ¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¡¢°ú¤Â³¤È¯É½»þ´ü¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï15Æü¡¢À¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤Ç¡Ö¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÉÔÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁ³¤¿¤ëÀÀ¤¤¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¿¾Ê¡×¡ÖÉÔÀï¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿12Ç¯¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¼óÁê°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë·Ð°Þ¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò²þ¤á¤Æ¶»¤Ë¹ï¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï6Æü¤Î¹Åç¡¢9Æü¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤Î¼°Åµ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤òºîÀ®¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼óÁêÃÌÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÆ§¤Þ¤¨Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£