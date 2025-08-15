¡Ú¹Åç¡ÛÉÜÃæÄ®»¦¿Í¡¡¾¯Ç¯¤ò¶¯Åð»¦¿Í¤Çµ¯ÁÊ
º£Ç¯4·î¡¢¹Åç¸©°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤ÇÃËÀ¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï£±£¶ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¶¯Åð»¦¿Í¡¢£±£¸ºÐ¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×»à¤ÎÈó¹Ô»ö¼Â¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±£¶ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î¹Åç¸©°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¿åÊ¬¶®¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÈó¹Ô»ö¼Â¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤ÈÃË¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÎÅÔÆâ¤Ë½»¤àÃËÀ¤ÎÆ¬¤äÂÎ¤òÊ£¿ô²ó·ý¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¾¯Ç¯¤Ï»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÚ¤ÎËÀ¤ÇÆ¬¤ò²¥¤ê»¦³²¡£
¤µ¤é¤Ë¸½¶â¤ª¤è¤½£¸Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¯Ç¯¤é¤Ïº£·î¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤é¸¡»¡¤ËµÕÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï£±£¶ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¶¯Åð»¦¿Í¡¢£±£¸ºÐ¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×»à¤ÎÈó¹Ô»ö¼Â¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÍ¶¤¤Æþ¤ì¡¢¸«Ä¥¤ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤ë£±£¸ºÐ¤Î½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶²³å¤ÎÈó¹Ô»ö¼Â¤Ç£²Ç¯´Ö¤Î¾¯Ç¯±¡Á÷Ã×¤Î
ÊÝ¸î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
