女優・菜々緒のマネジャーによるインスタグラムが１５日までに更新され、俳優・鈴木亮平との２ショットが反響を呼んでいる。

映画「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督）で共演している２人。「インタビューでも何度かエピソードトークにあがっていた鈴木亮平さんと菜々緒の海へのお出かけタイム ついに写真解禁です なんのポーズをしているでしょうか…？」とつづられ、２人が全身を使って文字を作る様子をアップ。菜々緒はお腹を大胆に見せたタンクトップにピタっとした黒のパンツを合わせスタイルが際立つ姿を見せた。

さらに「※午前中、撮影が雨で中止になって急遽時間ができたのでお出かけしましたが、ご覧の通りのお天気です。」と撮影の裏話も明かされた。

この投稿にフォロワーは「スタイル良すぎます」「爽やか体操のお姉さんお兄さんに見えます かっこいい〜」「お二人ともスタイル良すぎでカッコ良すぎです」「海と青空がお似合いな菜々緒さんと亮平さん！楽しそ〜う」「２人とも最高」「スタイルが神がかかってる」など絶賛の声を寄せていた。