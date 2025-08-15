豪雨の後に道路に集まった人々＝１４日、カシミール地方キシュトワール/Asian News International/Reuters

（ＣＮＮ）カシミール地方のインド支配地域で突発的な豪雨が発生し、数十人が死亡したことが分かった。懸命の救助活動が行われている。ヒマラヤの住民が異常気象の影響にいかに脆弱（ぜいじゃく）かを改めて浮き彫りにする災害となった。

ロイター通信が地元当局者の話として伝えたところによると、ヒンドゥー教徒に人気の巡礼地チャショッティでは少なくとも４６人が死亡、２００人あまりが行方不明になっている。

ＳＮＳで共有された映像には、雨で発生した鉄砲水で激流と化した道路が映っている。豪雨が建物全体を破壊し、車両を押し流す様子も確認できる。

映像の一つには、水や泥、がれきが一体となって山腹を流れ落ちる光景が捉えられている。

救助活動は現在も続いており、軍や警察が行方不明者を捜索中。

ジャム・カシミール州のアブドラ州首相はＳＮＳに「報道は厳しいが正確だ」「救助活動を進めるため、州内外から可能な限りの資源を動員している」と書き込んだ。

救助された人の一部は病院に搬送された。

インド気象局によると、今回の雨は１時間の降雨量が１００ミリを超える突発的な豪雨「クラウドバースト」によるもの。特にモンスーン季の山岳地帯では、こうした豪雨が洪水や地滑り、甚大な被害を引き起こす恐れがある。

インドでは今月上旬にも、北部ウッタラーカンド州に位置するヒマラヤの村が洪水に襲われ、少なくとも４人が死亡していた。