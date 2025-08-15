¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤·¤¿³ÚÅ·¡¦¹õÀî»ËÍÛÁª¼ê(¼Ì¿¿¡§»þ»ö)

¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ³ÚÅ·-ÆüËÜ¥Ï¥à(15Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯)

³ÚÅ·¤Ï1²óÎ¢¡¢¹õÀî»ËÍÛÁª¼ê¤¬µÕÅ¾¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

³ÚÅ·¤ÏÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤¬½é²ó¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òµö¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·4ÈÖ¤¬·ù¤ÊÎ®¤ì¤ò°ì¿¶¤ê¤Ç¿á¤­Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

1²óÎ¢¡¢³ÚÅ·¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤ÈÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¡¢4ÈÖ¤Î¹õÀîÁª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¹õÀîÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¡¦ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÍ¤­»É¤µ¤ëµÕÅ¾3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Û¤Ü´é¤Î¹â¤µ¤ËÍè¤¿¡ÈÄ¶¹â¤á¡É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Áñ»ÊÅê¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¶Ã¤­¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£