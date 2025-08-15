イコラブ大場花菜の4コマ連載！TIFの初ソロでとんでもないVIP対応？／はなコミ！第58回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、舞台上で志の高いキリリとした顔をしていた時に言われた裏話などをお届け！
【漫画】本編をイッキ読みする
■複数人体制で扇風機を当ててもらうVIP対応？
TOKYO IDOL FESTIVALで今回さなつんの初ソロステージがありました！！
朝イチのステージだったので、朝早くから楽屋入りしていたさなつん。私たちメンバーが楽屋入りをした時にはもう準備万端で、ステージに出発するところでした！！
先にステージ袖についていたさなつん。メンバーは始まる数分前にステージに着いたのですが、袖にいるさなつんに「エールとパワーをおくろー！」ということでさなつんに会ってきました！！！
そしたらそしたら！！日陰用のテントの下で、テント用の椅子に座り、ヘアメイクさんやマネージャーさんに扇風機を当ててもらい、とんでもなくVIPなさなつんがそこに座っていました！！「本当に今からステージに立つんですか！？」というくらいドンと構えた表情と出立でとってもかっこよかったです！！(笑)
私が楽屋や出番前にテンションが上がることといえば、鏡とライトがついているお化粧台が楽屋にあると、大変助かります。鏡とライト付きの化粧台は全員分ある率が少ないので、楽屋に入った順です(笑)。
■プリンセス衣装のティアラ、どこにつける？
今回のTIFの衣装はプリンセス衣装でした！！
このプリンセス衣装にはアクセサリーのタイプが2種類あります。ティアラと冠です。キャラクターに合わせて衣装さんが決めてくださいました！
私は冠です。冠は真ん中につけていると結構変なのですが、ティアラの子はいろんなサイズのティアラがあるみたいで！大体は横につけるのが定番ですが、このTIFの日はさなつんの誕生日だったので「せっかく誕生日ならば！」と真ん中にしていました♪
髪飾りは指定のものがないときはメンバー同士で交換をする時もあります！！こういったフェスの時は髪型も自由なので、他のメンバーの様子をみながら、自分のやりたい髪型をヘアメイクさんにしていただくことが多いです！
【漫画】本編をイッキ読みする
■複数人体制で扇風機を当ててもらうVIP対応？
朝イチのステージだったので、朝早くから楽屋入りしていたさなつん。私たちメンバーが楽屋入りをした時にはもう準備万端で、ステージに出発するところでした！！
先にステージ袖についていたさなつん。メンバーは始まる数分前にステージに着いたのですが、袖にいるさなつんに「エールとパワーをおくろー！」ということでさなつんに会ってきました！！！
そしたらそしたら！！日陰用のテントの下で、テント用の椅子に座り、ヘアメイクさんやマネージャーさんに扇風機を当ててもらい、とんでもなくVIPなさなつんがそこに座っていました！！「本当に今からステージに立つんですか！？」というくらいドンと構えた表情と出立でとってもかっこよかったです！！(笑)
私が楽屋や出番前にテンションが上がることといえば、鏡とライトがついているお化粧台が楽屋にあると、大変助かります。鏡とライト付きの化粧台は全員分ある率が少ないので、楽屋に入った順です(笑)。
■プリンセス衣装のティアラ、どこにつける？
今回のTIFの衣装はプリンセス衣装でした！！
このプリンセス衣装にはアクセサリーのタイプが2種類あります。ティアラと冠です。キャラクターに合わせて衣装さんが決めてくださいました！
私は冠です。冠は真ん中につけていると結構変なのですが、ティアラの子はいろんなサイズのティアラがあるみたいで！大体は横につけるのが定番ですが、このTIFの日はさなつんの誕生日だったので「せっかく誕生日ならば！」と真ん中にしていました♪
髪飾りは指定のものがないときはメンバー同士で交換をする時もあります！！こういったフェスの時は髪型も自由なので、他のメンバーの様子をみながら、自分のやりたい髪型をヘアメイクさんにしていただくことが多いです！