¡ÚÂç±«¡ÛÌÔ½ë¤Î¤ªËß¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ï¡Ö¤êºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×ºîÀ®¤ò»Ù±ç¡¡Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï15Æü¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Éüµìºî¶È¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇòÌî´²ÂÀµ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï½»¿Í¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ç¡¢ÅÚº½¤ò¤«¤½Ð¤¹ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ë¤Ï¤ªËßµÙ¤ß¤Î15Æü¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢13¿Í¤¬Éüµìºî¶È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤ÎÎ¢¤ËÅÚº½¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÅÚº½¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡£¡×
¢£ÈïºÒ¤·¤¿¿Í
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ïºî¶È¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤â½ë¤¤Ãæ¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
½¡Áü»Ô¤Ç¤Ï72»þ´Ö¤Î±«ÎÌ¤¬600¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç½»Âð¤ÎÈï³²¤¬16·ï¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤¬24¤«½ê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°æ¼êÈÞÆà»Òµ¼Ô
¡Ö½¡Áü»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç½»Âð¤äÅ¹¤Ê¤É¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬Áë¸ý¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯½ñ»Î¤¬¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö¤êºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤êºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Ï½»Âð¤ÎÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Ë¼êÂ³¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤¬Èï³²¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Áë¸ý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í
¡ÖÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ÚÌÀ½ñ¤È¸«Éñ¶â¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¤Éü¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÂ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×