ÈþÍÆ±¡¤ÇÂç¹æµã¤Î¥ï¥±¡¿¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å vol.161¡ÚÏ¢ºÜ¥Þ¥ó¥¬¡Û
¥«¥é¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»¨»ï¤òÆÉ¤àÇÉ¡£¿ô»þ´Ö¤Î»Ü½ÑÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´¶Æ°¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤Ï¡Ä¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë»¨»ï¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ
Éý¹¤¤À¤Âå¸þ¤±¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»¨»ï¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÆâÍÆ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¡£
À¤Âå¤´¤È¤Î»¨»ï¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÍÀ¸¤ò°ì¼þ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¼¡¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»¨»ï¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²áµî¤Î¸ø³«ÏÃ¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¼¡²ó¤Ï8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Á°²ó¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶︎vol.160¡Ö¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯½Ñ¡×
¡Ø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤ª¤·¤ã¤ì¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¶¯¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¡È¿ä¤·¡É¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¡£
³Ø¹»¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¥ª¥¿³è¤Ë¡Ä¤ÈËèÆü¤òÊ¿ËÞ¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤Æ¤á¤²¤¿¤êÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤ÎÄ¹½ê¤Î1¤Ä¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤·¤¢¤ï¤»¤Ë²á¤´¤¹¥¹¥º¥¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢º³ºÙ¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¸ø³«ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¡¡²¼¤Î²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É°ìÍ÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡ý
