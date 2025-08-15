¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¡ÖÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¼çºÅ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ Â©»Ò¼çºÅ¤Î¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¿¤Î¤·¤¤¤¿¤¤¤Ø¤ó¡Ë¿¿²Æ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Âç²ñ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÇ¯¡¹¾å¼ê¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ©»Ò¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡ÖÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï2011Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¥³¡¼¥Á¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤È·ëº§¤·¡¢2014Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¡£2015Ç¯3·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÆÆ£¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
