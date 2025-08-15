3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÃÎ¤Î¼ã¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÀï¤¤ ¹âÃÎÊ¿ÏÂ¥Ñ¥´¥À¤Ç°ÖÎîº×¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»ÔµÛ¹¾¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÊ©Åã¡¦¹âÃÎÊ¿ÏÂ¥Ñ¥´¥À¤Ç¤Ï8·î15Æü¡¢¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÀï¤¤¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»ÔµÛ¹¾¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¥Þ¡¢¸½ºß¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þー¤ÎÊ©Åã¡¦¹âÃÎÊ¿ÏÂ¥Ñ¥´¥À¤Ë¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆîÊýºîÀï¤Î1¤Ä¡¢¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÀï¤¤¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©Ì±¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï20¿Í¤Û¤É¤Î°äÂ²¤¬¥Ñ¥´¥À¤òË¬¤ì¡¢Àµ¸á¤ËÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤¿¤¢¤È¡¢»²Îó¼ÔÁ´°÷¤ÇÆÉ·Ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸©Æâ¤Î¼ã¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1000¿Í¤Û¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ñ¥´¥À¤ÎÃæ¤Î´Ñ²»Áü¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²Îó¤·¤¿°äÂ²¤Ï80Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂ¤ÎÁÃ¤È¤·¤Æ±ó¤¤ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£