Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸½Ìò¤Î³ÕÎ½¤é¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤òºÆ¤Ó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÆüËÜÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï15Æü¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¶Ì¶úÎÁ¤òÊôÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤é°ìÉô¤Î³ÕÎ½¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ï¿¯Î¬ÀïÁè¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÆ»¶ñ¤È¾ÝÄ§¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤òºÆ¤Ó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤È´°Á´¤Ë·èÊÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤ò·ø»ý¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡×¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¦µ£³°Áê¤â15Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤È¤ÎÎò»ËÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡ÖÎò»Ë¤ò¶µ·±¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡×¤È¡¢¤¯¤®¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
