EGO-WRAPPIN’が結成30周年を前にアナログ盤を連続リリースする。先ごろ同時リリースされたダブルサイダー12inch LP「AQUA ROBE / Treasures High」と7inch EP「Sunny Side Steady / Sunny Side Dub -Prince Fatty Dubwise-」に続いてリリースされるのは、映画『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』主題歌「phosphorus(フォスフォラス)」だ。

オダギリジョーが脚本・演出・編集・出演を務めたテレビドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』が映画化。ドラマ版に引き続き、映画音楽を担当するEGO-WRAPPIN’が、本作のために書き下ろした完全新曲「phosphorus」が10月22日、アナログ盤でリリースされる。

ブリストルサウンドを想起させるずっしりと重たいダビーなビートと、ポツリポツリと落ちていくピアノの音色。低く垂れ込めた雲を裂く雷鳴のように、金属的なディストーションギターが遠くで響く。多重録音で織り重ねられた中納良恵の歌声とハーモニーは、灰色の空に眩い光芒を射し込む。

不穏なアトモスフィアが漂う世の中にやさしい光を運ぶこのバラードが、前代未聞のダークファンタジーにどう響きわたるのか注目だ。リリース発表と同時にアナログジャケットも公開された。

■アナログLP「phosphorus」

2025年10月22日(水)発売

購入リンク：https://TF.lnk.to/phosphorusVinyl

【完全生産限定盤】12inch(45rpm) 重量盤

TFJC-38139 2,750円(税込)

▼A SIDE

「phosphorus」

※『THE オリバーな⽝、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE』主題歌

▼B SIDE

「phosphorus (instrumental)」

