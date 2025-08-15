¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ©¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡È°µ¤¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¡É¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤
8·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌëÃæ¤Ë¥Ä¥¤¾Ã¤·¡Ä»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡×¤òÅ¸³«¡£
Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢MIU¡ÊME:I¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¡È¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ©¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡Ä¡È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¤²¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡É
ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇMC¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¥È¡¼¥¯¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ü¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡Ø¤É¤³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£¡Ø¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤â¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ°¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¡¢Ë»¤·¤¤¤·¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¡Ë¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ©¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£