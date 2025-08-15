アジア株 まちまち、香港株は続落 アジア株 まちまち、香港株は続落

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 25270.07（-249.25 -0.98%）

中国上海総合指数 3696.77（+30.33 +0.83%）

台湾加権指数 24334.48（+96.38 +0.40%）

韓国総合株価指数 3225.66（+1.29 +0.04%）

豪ＡＳＸ２００指数 8938.57（+64.80 +0.73%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80597.66（休場）



１５日のアジア株は、まちまち。米国株価指数先物が時間外取引で上昇したことなどを受けて、一部の市場では堅調な推移を見せた。香港株は続落。７月の中国小売売上高や鉱工業生産、新築住宅価格などが市場予想を下回り、中国景気の減速への警戒感から売り優勢で推移した。上海株は反発。中国の経済指標は弱かったものの、当局による景気刺激策への期待感などが買いにつながった。韓国市場とインド市場は休場。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、保険大手の中国人寿保険、太陽光発電や飼料会社の通威、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、発電設備・大型機械設備メーカーの上海電気集団、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技が買われた。



香港ハンセン指数は続落。不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、不動産会社の恒基兆業地産（ヘンダーソン・ランド・ディベロップメント）、電子商取引のＪＤドットコム、鉄道会社の香港鉄路（ＭＴＲコーポレーション）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディングが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。不動産開発大手のレンド・リース・グループ、食品関連の流通企業のメトキャッシュ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチールが買われる一方で、石炭会社のホワイトヘイブン・コール、小売会社のウールワース・グループが売られた。

