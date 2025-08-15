日本一のイケメン中学生「男子中学生ミスターコン2025」西日本ブロックの候補者公開 投票スタート
【モデルプレス＝2025/08/15】“日本一のイケメン中学生”を決めるコンテスト「男子中学生ミスターコン2025」が15日、西日本ブロックの『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。すべての候補者の写真とプロフィールを公開した。
投票サイトでは、応募者の中から書類審査や面接審査を通過した候補者たちを、プロフィールとともに一挙公開。SNS審査は「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で実施する。
「東日本ブロック」「西日本ブロック」の2ブロックで24日まで行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。
なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も開催されている。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
今後「男子中学生ミスターコン2025」は「中一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://line.me/ti/p/%40436ubxmj
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「男子中学生ミスターコン2025」西日本ブロック候補者公開
◆「男子中学生ミスターコン」とは
◆「男子中学生ミスターコン2025」今後のスケジュール
