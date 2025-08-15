2022年2月をもって解散した名古屋発シンセポップロックバンドThe 3 minutesのりょう(Vo)が、ryo3v名義にて自身初となるソロ作品「朱夏 feat. 初音ミク」を8月24日にリリースする。この発表にともなって新たなアーティスト写真が公開となった。

新曲「朱夏 feat. 初音ミク」は、これまで自身が手がけてきた作詞に加え、作曲編曲も自ら行った初の楽曲であり、今年30歳という節目にあわせて、音楽と映像の両面をセルフプロデュースして届けられる。

タイトルの“朱夏”は、古代中国の思想において“青春”の次に訪れる季節を象徴する言葉だ。駆け抜けたバンド時代を振り返りながら、30歳という節目を迎えた今、その先へ進もうとする想いが込められた。演奏には、これまでの音楽人生の中で縁を持ち、関わってきたミュージシャンたちが参加。録音からミックス、マスタリングに至るまで、ひとつひとつの工程を丁寧に積み重ねた意欲作だとのこと。

ミュージックビデオも、これまでの活動を通じて縁を結んできたクリエイターたちと共に制作されたもの。参加したミュージシャンや制作スタッフの詳細は公開と同時に発表される予定だ。また同作は、ボカロ作品の投稿イベント『THE VOCALOID COLLECTION 2025 Summer（ボカコレ）』へのエントリーも予定。8月24日0:00より、YouTube および ニコニコ動画にて順次公開されるとのこと。

