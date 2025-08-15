Àï¸å80Ç¯¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×ÀïË×¼Ô¤Ø°ÖÎîÊû¤²¤ë¡¡ÀïÁè¤Îµ²±¤Î·Ñ¾µ²ÝÂê¡Ä¡ÖÀïÁè¤Ï¤À¤á¡×3À¤Âå¤Ç¤Î»²Îó¤â¡¡ÂçÊ¬
8·î15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤Îµ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤âÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÀïË×¼Ô¤Ø¤Î°ÖÎî¤òÊû¤²¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïË×¼Ô¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¡¢ËèÇ¯¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤ß¤¿¤Þ¤Þ¤Ä¤êÊ¿ÏÂº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬»Ô¤Î¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤âÀµ¸á¤Î»þÊó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç½ªÀï·Þ¤¨¤¿½÷À
¡Ö²ÈÂ²¤¬¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤Þ¤Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀïÁè¤¬¡Ë¤º¤Ã¤È¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»²Îó¼Ô¤¬¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï3À¤Âå¤Ç»²Îó¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡3À¤Âå¤Ç»²Îó¤·¤¿¿Í
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡ÊÀï»à¤·¤¿¡Ë»ä¤ÎÉã¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¢¡Â¹
¡ÖÀïÁè¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤éÀïÁè¤Ï¤À¤á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
»²Îó¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£