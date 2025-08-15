ケンコバ＆ザコシ『タイマン舞台』全国Zeppツアー決定「あ〜ん？上等だよ！は？」
お笑い芸人のケンドーコバヤシとハリウッドザコシショウのツーマンライブ『タイマン舞台〜芸人与太郎 せーの！鼻水がダラダラダラ〜』の全国ツアーが決定した。11月から来年2月にかけて札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の全国5都市のZeppで開催される。
【チケット情報】ケンドーコバヤシとハリウッドザコシショウのライブ『タイマン舞台』
心斎橋筋2丁目劇場時代に誕生し、伝説となったライブ『タイマン舞台』。ケンコバとザコシが企画から構成まで全てを手掛けたこの舞台は、昨年一度限りの復活を果たした。そして今年、さらにパワーアップしZeppツアーとして全国を巡る。
プロレス・モノマネ・ゲームなどマニアックなコーナーからここでしか見られないネタなど、同期として30年以上戦い続けてきた2人がまさにタイマン勝負で舞台に挑む。さらに各公演でスペシャルゲストが登場する可能性もあり。
●ケンドーコバヤシ コメント
何や このロケットパンチは？
お前、歯が黄色いぜ。
女にゃ厳しいケンコバさんってか。
ったく冗談じゃないよ。
観にきてね
●ハリウッドザコシショウ コメント
お！ええやんええやん
今年もタイマン舞台開催！
しかも全国Zeppツアー やんか！
いってんなー！
ゲストとかもありそうな予感で
期待期待の大期待ですな！
こりゃあ来るしかねえな！
あ〜ん？上等だよ！は？
●日程
【大阪公演】11月9日 16：30開場／17：30開演
〈会場〉Zepp Namba OSAKA
【福岡公演】11月24日 17：00 開場／17：30開演
〈会場〉Zepp Fukuoka
【札幌公演】12月21日 15：00開場／15：30開演
〈会場〉Zepp Sapporo
【名古屋公演】2026年1月25 17：30開場／18：00開演
〈会場〉Zepp Nagoya
【東京公演】2026年2月1日 16：30開場／17：30開演
〈会場〉Zepp DiverCity TOKYO
【チケット情報】ケンドーコバヤシとハリウッドザコシショウのライブ『タイマン舞台』
心斎橋筋2丁目劇場時代に誕生し、伝説となったライブ『タイマン舞台』。ケンコバとザコシが企画から構成まで全てを手掛けたこの舞台は、昨年一度限りの復活を果たした。そして今年、さらにパワーアップしZeppツアーとして全国を巡る。
●ケンドーコバヤシ コメント
何や このロケットパンチは？
お前、歯が黄色いぜ。
女にゃ厳しいケンコバさんってか。
ったく冗談じゃないよ。
観にきてね
●ハリウッドザコシショウ コメント
お！ええやんええやん
今年もタイマン舞台開催！
しかも全国Zeppツアー やんか！
いってんなー！
ゲストとかもありそうな予感で
期待期待の大期待ですな！
こりゃあ来るしかねえな！
あ〜ん？上等だよ！は？
●日程
【大阪公演】11月9日 16：30開場／17：30開演
〈会場〉Zepp Namba OSAKA
【福岡公演】11月24日 17：00 開場／17：30開演
〈会場〉Zepp Fukuoka
【札幌公演】12月21日 15：00開場／15：30開演
〈会場〉Zepp Sapporo
【名古屋公演】2026年1月25 17：30開場／18：00開演
〈会場〉Zepp Nagoya
【東京公演】2026年2月1日 16：30開場／17：30開演
〈会場〉Zepp DiverCity TOKYO